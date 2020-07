$!Disfunción sexual femenina: causas y tratamiento

La disfunción sexual femenina impide a la mujer disfrutar y sentir placer durante las relaciones sexuales y afecta a una de cada diez según los especialistas.

La mujer afectada por este problema no tiene deseo sexual y tampoco siente placer al momento de la intimidad con una pareja, ya que no poseen sensaciones eróticas. Está asociada principalmente a factores psicológicos que alteran las emociones y generan un bloqueo en la satisfacción sexual. A su vez, en muchos casos, el hombre tiene una parte de responsabilidad, ya que no pone el foco en el disfrute de la mujer sino en el suyo y también se puede deber a la falta de química en la pareja.

Las causas que producen esta disfunción femenina son varias, y pueden ir desde alteraciones hormonales, orgánicas, psicológicas y hasta sociales. A su vez, puede existir desde el inicio de la vida sexual, a la cual se denomina disfunción primaria o aparecer más tarde, llamada disfunción secundaria.