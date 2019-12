$!Dolor durante el período, calambres y más: señales de la endometriosis

Se trata de una de las enfermedades más habituales en las mujeres pero la mayoría no sabe que la tiene. ¿De qué se trata? Es una patología no cancerígena que se produce cuando la capa que protege interinamente al útero, el endometrio, empieza a crecer en otros lugares del abdomen que no le corresponden.

Los síntomas de la endometriosis suelen ser pasados por alto, por lo que su diagnóstico es difícil. Por eso, te contamos cuáles son algunas de las señales a las que deberías prestar atención para detectarla a tiempo. Ante la duda, consulta con un especialista.



Dolor durante el período y la menstruación