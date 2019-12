$!Donar sangre es salvar vidas: lo que tienes que saber

La compatibilidad de la sangre y los riesgos

Probablemente estés al tanto de que existen distintos tipos de sangre y que hay toda una serie de indicaciones que determinan qué tipo puede recibir cada uno, pero, ¿a qué se debe esto?

La sangre es un tejido conectivo líquido conformado por el componente celular (el conjunto de sólidos), o sea, los glóbulos rojos (eritrocitos), blancos (leucocitos) y plaquetas; y por el componente sérico, es decir, el plasma sanguíneo, que es líquido y está integrado principalmente por agua. Su función es básicamente la integración de todos los sistemas y la distribución de los elementos vitales que tu cuerpo necesita para funcionar correctamente, como el oxígeno o algunos nutrientes, a través de los vasos sanguíneos.

Por empezar, los eritrocitos tienen determinados antígenos que no son compatibles con todos los anticuerpos que puede haber en el plasma. De acuerdo a la presencia de antígenos y anticuerpos, se plantean 4 grupos sanguíneos principales:

- Grupo A: posee antígenos A y anticuerpos anti-B;

- Grupo B: posee antígenos B y anticuerpos anti-A;

- Grupo AB: posee antígenos A y B pero ningún anticuerpo;

- Grupo O: No posee ningún antígeno pero sí anticuerpos anti-A y anti-B.

Tomemos de ejemplo a los grupos AB+ y O- para explicar la relación. Este no tiene ninguno de los dos anticuerpos presentes en otros grupos, por lo que no va a reaccionar negativamente frente a ningún tipo de sangre, lo que lo convierte en un receptor universal con la condición de que sólo puede donarle a su tipo. En el caso del O-, pasa exactamente lo opuesto: es donante universal porque no tiene antígenos pero sólo puede recibir de su mismo grupo.

Una transfusión de sangre incorrecta, en la que alguien recibe una no compatible con la suya, puede terminar en una fatalidad o en graves enfermedades circulatorias.