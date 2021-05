$!Dr. Strange sí iba a aparecer en el final de WandaVision confirma presidente de Marvel

WandaVision fue la primera serie de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel en Disney + y tuvo un gran suceso. Trajo a Elizabeth Olsen y a Paul Bettany como Wanda Maximoff y Vision, en una serie con muchísimo misterio. Y ahora el presidente de Marvel confirmó algo que los fans teorizaron durante toda la serie: se esperaba que Dr. Strange hiciera un cameo.

“Algunas personas podrían decir, 'Oh, hubiera sido genial ver al Dr. Strange. De hecho estaba en el guión, pero le habría quitado a Wanda, que es lo que no queríamos hacer. No queríamos que el final del programa se convirtiera en mercancía para ir a la próxima película; aquí está el tipo blanco, 'Déjame mostrarte cómo funciona el poder' ”, dijo en una reciente entrevista con Rolling Stone. Así las cosas se confirmó que Bennedict Cumberbatch. Es que esta serie, al igual que Spider-Man: No Way Home que se estrena en diciembre de este año, conectará directamente con Dr. Strange and The Multiverse of Madness, que llega en 2022.

Sin embargo, Feige dio más detalles de qué es lo que hubiera hecho el personaje de Dr. Strange en la serie: "En un momento, cuando se suponía que el Dr. Strange sería parte de la historia, los comerciales en el universo iban a ser mensajes de Strange a Wanda, y también se habló de que Cumberbatch apareciera en uno de los anuncios, dijo el escritor principal".

Y a ti, ¿te hubiera gustado ver este cameo?