$!Dwayne Johnson se refirió a su conflicto con Vin Diesel

La pelea entre Dwayne Johnson y Vin Diesel es una de las más mencionadas en Hollywood. La misma se inició en el rodaje de The Fate of the Furious, en 2017, y causó un gran revuelo.

“Bueno, hubo una “reunión”, no lo llamaría una reunión pacífica. Lo llamaría una reunión de claridad. Él y yo tuvimos una buena charla en mi tráiler, y fue fuera de esa charla que realmente quedó muy claro que somos dos extremos del espectro y acordó dejarlo allí”, dijo en una reciente entrevista a Vanity Fair.

Así que, si bien no son amigos, parece ser que ambos decidieron mantenerse al margen de la pelea y aceptar que simplemente tienen personalidades diferentes.

Y tú, ¿esperas verlos nuevamente en pantalla?