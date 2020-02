$!El CEO de Telegram advirtió nuevas fallas en la seguridad de Whatsapp

Además, señaló que el peligro no solo radica en que pone en riesgo la información que se comparte a través de WhatsApp, sino que se extiende a todos los datos que están disponibles en el teléfono móvil.

Pável Dúrov, director ejecutivo de la compañía, destacó que se produjo una nueva falla en WhatsApp. Algo que para él no es novedad, ya que hace tiempo viene advirtiendo que la compañía propiedad de Facebook tiene problemas “uno tras otro”.

"Meses atrás escribí sobre una puerta trasera que permitía a hackers acceder a todos los datos en mi smartphone por medio de WhatsApp. Facebook, quienes son dueños de la app aseguraron que no tenían pruebas que el fallo había sido usado, pero la semana pasada quedó claro que la persona más rica del planeta, Jeff Bezos, ha sido objetivo para extraer información personal. Debido a que el ataque parece ser originado por un gobierno, es posible que otros negocios y lideres han sido también hackeados", aseguró Durov.

También aseguró que sus medidas de seguridad le ha cerrado algunas puertas: "Las agencias de seguridad no están felices con el cifrado, obligando a desarrolladores a activar puertas traseras para burlar la seguridad y tener acceso a datos. Sé que esto existe porque varios países se han acercado a mí para que lo haga, pero me he negado a cooperar. Como resultado, Telegram está bloqueado en Rusia o Iran, donde WhatsApp opera sin ningún problema".

Está claro que Durov tiene un interés manifiesto en que WhatsApp falle, pero las denuncias parecen más que sustentables y no es el único que las hace. ¿Y tú, ya piensas en migrar de mensajero?