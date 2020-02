$!El ciclo menstrual incide más en tu vida de lo que pensabas: te explicamos por qué

El paso número dos comienza cuando entre en juego la hormona conocida como progesterona. Ésta tiene como función engrosar el revestimiento del útero para una posible fecundación, ¿sabías?

Estos son los famosos días en donde te puedes enojar más de lo común o sentirte triste o melancólica por culpa de otras cosas que entran en juego.

El cortisol es la llamada “hormona del estrés” y la progesterona interviene en su producción. Por esto, sumado a los factores externos que pueden provocarnos problemas en la visa diaria, es muy normal que puedas sentirte fastidiada, enojada o incluso melancólica.

También en este momento del ciclo menstrual hay más probabilidades de que surjan los conocidos “atracones”. Es decir, en este momento podemos ingerir muchas más comida calórica que lo normal.

Todo esto que te contamos es considerado genérico pero no siempre es así. Las mujeres somos distintas y cada una de nuestras particularidades influye a la hora de nuestro ciclo. Esto puede pasarte al pie de la letra o no, y en todo caso no debes alarmarte y sí consultar con un médico.

¿Conocías todas estas cosas que te suceden durante tu ciclo?