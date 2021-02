$!El creador de Los Simpson reveló dónde queda su Springfield

En una reciente entrevista con The Smithsonian, Groening contó dónde queda la ciudad. "El nombre Springfield se debe a Springfield, Oregón. La razón es que, cuando yo era niño, miraba la serie Father Knows Best. Y esta sucedía en Springfield. Para mi era fascinante, porque me imaginaba que era la ciudad vecina de Portland, mi ciudad natal".

"Cuando crecí me di cuenta de que era un nombre ficticio. También supe que Springfield era uno de los nombres más comunes para una ciudad en Estados Unidos. Y cuándo hice la serie pensé que podría ser un éxito y todos pensarían que se trataría de su Springfield", agregó.

Así que finalmente, y después de tantos años, ya sabemos en qué Springfield viven Homero y su familia.