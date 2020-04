$!El creador de Thanos asegura que su personaje volverá al UCM

En una entrevista con comicbook.com, Jim Starlin aseguró que el Titán Loco podría volver en la cinta The Eternals. La película está programada para el 2021 y tiene a Chloé Zhao como directora, pero sabemos que puede posponerse debido a la recalendarización que tuvo que hacer Marvel a raíz de la pandemia del Covid-19. Entre los protagonistas confirmados están Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee y Kit Harington.

Angelina Jolie, una de las actrices confirmadas por Marvel para The Eternals (2021).

"Entiendo que su historia no terminó por completo. Ya lo han anunciado. Creo que un joven Thanos podría aparecer en The Eternals. Recuerdo haber leído eso en alguna parte", aseguró Starlin. Esto no sería descabellado, puesto que en los cómics Thanos es hijo de los Eternos A'Lars y Sui-San.

"Hicieron mucho dinero con este tipo, así que no creo que lo retiren pronto. Los personajes tienen una vida útil más larga en los cómics que cuando se trata de actores, pero espero ver mucho más a Thanos en el futuro", aseguró Starlin.