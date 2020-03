$!El exfutbolista René Higuita se permite burlarse de sí mismo para concientizar sobre el aislamiento

El que ahora se sumó a la concientización respecto al distanciamiento social fue René Higuita. El ex arquero colombiano, mundialmente famoso, usó el humor para hablarle a sus seguidores y al público en general. "Si te dicen que no salgas, ¡no salgas", reza el meme que Higuita compartió y que lo tiene a él como protagonista. La foto recuerda una jugada histórica del Mundial de fútbol de Italia 1990.

Una de las medidas que están tomando varios países en el mundo, para frenar la propagación del Covid-19, es el aislamiento. Algunos Estados incluso han decretado cuarentenas obligatorias, como es el caso de la Argentina en Latinoamérica. Pero en aquellos lugares donde la medida no es obligatoria, de todas maneras se insta al aislamiento y al distanciamiento social.

Hoy me han mandado mucho esta imagen ....,si está foto sirve para tomar CONCIENCIA también la voy a utilizar ... primero la salud , si puedes hacer tus cosas desde casa no salgas .... pic.twitter.com/j6rvTIRcEg

"Hoy me han mandado mucho esta imagen....si esta foto sirve para tomar CONCIENCIA también la voy a utilizar...primero la salud, si puedes hacer tus cosas desde casa, no salgas", escribió el Escorpión en su cuenta de Twitter y la imagen no tardó en hacerse viral.



La fatídica jugada de Higuita

La foto hace referencia al partido en el que Colombia quedó eliminado en los Octavos de Final del Mundial de 1990 a manos de Camerún. Con el partido 1-0 a favor de los africanos, Higuita quiso controlar el balón y eludir al delantero Roger Milla, a mucha distancia de su arco, pero falló y cometió uno de los errores más groseros de una exitosa carrera deportiva: Milla anticipó el regate, le robó el balón y marcó el 2-0 para Camerún.

Sobre el final, Bernardo Redín marcó el descuento para Colombia pero solo sirvió para decorar el resultado final. Camerún logró el pase a los Cuartos de Final y Colombia se volvió con las manos vacías de aquel Mundial.