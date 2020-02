El "muchacho de los carteles" que es furor en Instagram con más de 4,5 millones de seguidores

Si alguna vez te has sentido como si tu opinión no tuviera importancia en este vasto mundo, aquí está Seth para demostrarte que no es así. Este neoyorkino lleva la cuenta de instagram "Dude with sign", donde sube fotos en las que aparece protestando por las cosas más curiosas, raras y arbitrarias. Y lo mejor de todo es que seguramente nos sentiremos identificados con la mayoría de lo que está escrito en sus carteles.

Él da voz a las cosas que desearíamos atrevernos a decir a otros. ¡Sí, nos merecemos todos guacamole gratis! ¡El cambio de hora en invierno no tiene lugar en el mundo moderno! ¡Debería haber más patatas fritas y menos aire en las bolsas!