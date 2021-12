$!El orgasmo es protagonista: por qué falló el Kamasutra

El Kamasutra fue muy popular: es un libro que enumera posiciones sexuales para concretar la penetración y allí está su gran falla. La penetración en sí, hoy sabemos, no lleva a la mayoría de las personas con vulva al orgasmo.

En los últimos años se ha observado un cambio en las tendencias, que incluso podemos referenciar a las búsquedas que se hacen en Google. De hecho, la palabra Kamasutra ha mermado y, en contraposición, aumentó significativamente la búsqueda del término orgasmo y términos asociados como qué es un orgasmo, orgasmo de mujeres y cómo tener un orgasmo.

Todas las posiciones descritas en el mítico texto no solo son coitocentristas, sino que suponen un estándar que no existe. Por supuesto, el problema no es el texto en sí, sino que después de cientos de años continúe siendo usado como un texto de referencia, suponiendo que allí encontraremos todas las opciones que existen para el placer.

Y tú, ¿lo habías pensado de esta forma?