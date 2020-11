$!El príncipe William está molesto con la nueva temporada de The Crown

Se acaba de estrenar la cuarta temporada de The Crown, la serie de Netflix creada por Peter Morgan que cuenta la historia de la realeza británica y la Reina Isabel. Sin embargo, la particularidad de esta temporada es que por primera vez la Reina no es el foco, sino la historia de su hijo Carlos, su casamiento con Diana Spencer y su relación con Camilla Parker Bowles.

Josh O'Connor es el actor que personifica al príncipe Carlos y Emma Corrin la que toma el papel de la princesa Diana. Sin embargo, los hechos relatados en The Crown parecen no haber caído bien en la corona británica. Según lo que publicó The Times, el príncipe William, segundo en la línea de sucesión, no está para nada feliz con la representación de sus padres en el drama.