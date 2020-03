$!El rap de la tos y el codo, ideal para continuar enseñándole a los niños sobre el Coronavirus

¿Por qué debes toser al codo?

No solo debes hacerlo por la propagación del Coronavirus Covid-19. La mayoría de los virus respiratorios se transmiten a través de partículas que son expedidas al toser o estornudar. Y si nos tapamos con la mano, las microgotas quedan en nuestra palma por lo que de esa manera, si estamos infectados, contaminaremos todo lo que toquemos. No solo distribuiremos el virus a otra persona, si es que estrechamos su mano, sino que también el virus quedará en otro tipo de superficies como nuestro móvil. Por eso, no solo debes lavarte las manos correctamente, sino también aprender a lavar correctamente tu teléfono celular.