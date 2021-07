$!Elizabeth Olsen dio pistas sobre el Multiverso de la Locura

Todos están esperando tener noticias de cómo seguirá Marvel ahora que ya le podemos decir el Multiverso Cinematográfico tras el fin de Loki.

Y la que ahora habló al respecto fue Elizabeth Olsen. La protagonista de WandaVision volverá en Doctor Strange y el Multiverso de la Locura y se refirió a esta cinta.

”Es una película muy aterradora, con la firma del viejo Sam Raimi. Están tratando de crear la película más terrorífica de Marvel", aseguró en una entrevista con New York Film Academy, en relación a su nominación al Emmy por la serie de WandaVision.

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ se estrenará el 25 de marzo del 2022 y lo que se sabe de la trama es que Stephen Strange tendrá que viajar por el multiverso para vencer a un terrible mal, además tendrá la aparición de Scarlet Witch y probablemente Loki.