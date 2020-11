$!¿Elle? Qué dice la RAE sobre este pronombre inclusivo

El Observatorio de Palabras de la RAE tiene como función registrar expresiones que han generado dudas: neologismos recientes, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, etc. La información es provisional, puede modificarse en el futuro y su presencia no implica la aceptación de su uso. En relación a "elle", el Observatorio la definió como "un recurso creado y promovido en determinados ámbitos para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno de los dos géneros tradicionalmente existentes. Su uso no está generalizado ni asentado".