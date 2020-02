$!¡Ellos también quieren fama! Las mascotas más tiernas de los famosos

Podemos afirmar que estas son las mascotas más famosas de internet. Meredith y Olivia, en honor a Meredith Grey de Grey’s Anatomy y Olivia Benson de La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales. Con ese currículo, estas gatas no podían ser estrellas. Todo el Instagram de la cantante está invadido de fotos de sus gatas y hasta salieron en su videoclip ME! como parte la historia, ¿puedes creerlo?Te prometemos que te enamorarás de este par apenas las veas.

¿Debemos recordarte que este actor interpreta nada más y nada menos a Superman? Bueno, en caso de que no lo supieras, también debes saber que no comparte nada de su vida. Excepto a su perro. El canino de pelaje blanco y negro parecer ser su cosa favorita en el mundo. De raza Akita Americano este perro tiene un nombre particular. Fue bautizado Khal como el famoso villano de Superman, pero en vez de odiarlo no podemos parar de amarlo.

¿Conocías a los mejores amigos de estos famosos? Vale la pena entrar a sus redes sociales y conocerlos. ¡Son un amor! No pierdas más tiempo.