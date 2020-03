$!¿En qué consiste el edging? La técnica madre de todos los orgasmos

El orgasmo es un tema complicado: todos quieren tener uno, pero si no logran sufren una presión muy grande para hacerlo. Lo bueno es que cada vez se habla más de esto, que no es una falla, que a todos nos puede pasar.

¿Por qué se lleva a cabo esto? Porque es una técnica para mejorar el orgasmo y la relación sexual, y porque también te permite recuperar la energía sexual y el deseo para que no se termine todo tan rápido y para que sea más disfrutable.

El primer punto para alcanzar el clímax es descubrir qué es eso que a uno le da placer. Puedes encontrarlo con tu pareja o por tu cuenta, el resultado es igual si el fin último es autodescubrirnos.

Otra de las claves para disfrutar del sexo es hablar con tu pareja. Si no lo haces y no se lo comunicas puede que no lo logres y te frustres. La idea es siempre que ambos estén de acuerdo para que esto funcione lo mejor posible.

Se debe hablar todo: si te avergüenzas y hay zonas que no quieres que el otro toque, si realmente deseas que sea un encuentro de exploración, todo de antemano para que todos estén tranquilos y nadie sienta presión. Recuerda que el único fin es disfrutar.