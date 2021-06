$!¿En qué zona duelen más los tatuajes?

Si aún no te has hecho un tatuaje, seguro has escuchado un sinfín de mitos referidos al dolor y a las diferentes zonas del cuerpo. Lo cierto es que hay reglas generales que dependen del lugar en el que te tatúas, pero también del tamaño y del umbral de dolor de cada individuo.

Por regla general, las partes del cuerpo con mucha grasa son las menos sensibles, ya que funcionan como una especie de amortiguador entre la aguja que penetra y las terminaciones nerviosas.

¿Dónde duele menos?

Por regla general, en el cuello, en los hombros, en la parte superior del brazo, en el antebrazo, en los glúteos, en la espinilla y en el muslo. Todos estos lugares son recomendables para un primer tatuaje.

¿Dónde duele más?

En la cara; en el pecho, principalmente en la zona del esternón; en las axilas, en la espalda, en la cadera, en los gemelos, en la rodilla, en todo el pie y en las zonas íntimas.

Consejos para que calme el dolor: intenta bajar el ritmo de la respiración. Así bajarán los latidos del corazón, se calmarán los calambres y sentirás con menos intensidad el dolor.