$!Entérate por qué 5 minutos de meditación pueden cambiar tu día

Con las exigencias de todos los días, a veces el cuerpo necesita parar. No es una cuestión de saber cuánto cansancio somos capaces de soportar, sino de poder hacer una pausa mental para retomar el día con más ganas y predisposición de las que teníamos antes.

No pienses en gestionar una hora libre para meditar, a veces cinco minutos son más que suficientes. En el lugar y de la manera que elijas hacerlo, está comprobado que meditar ayuda a reducir el estrés y a luchar contra la depresión. Como explican los expertos, meditar es, de alguna manera, entrenar al cerebro. Dependiendo de para qué se lo entrene podría ayudarte a calmar los síntomas que se te presenten.

La amígdala es la región del cerebro que actúa cuando tenemos miedo, ¿sabías? Esa región se encarga de dar respuestas a los estímulos que recibimos, y si se estimula demasiado se puede lesionar. No es un dato que se escuche en todos lados, pero es clave a la hora de pensar en meditar. Cuando meditamos, la amígdala se vuelve más pequeña, por lo que nos ayuda a vencer los temores que nos aquejan.

A veces no hacen falta medicamentos para vencer el insomnio, ¿sabías? La meditación, podríamos decir, es una opción más natural. Siempre dicen que las pantallas y los estímulos dificultan conciliar el sueño, así que puedes probar con esta alternativa. Meditar nos permite conectarnos con una sintonía un poco más baja de lo que acostumbramos. Por eso, a oscuras y en tu cama puedes intentar este truco para dormirte más rápido.

Muchos problemas en la actualidad están relacionados con vivir en el pasado o adelantarnos el futuro. Ninguna de estas dos cosas son posibles, sin embargo las intentamos. La meditación implica estar en el aquí y ahora y esto no solo nos ayuda a disfrutar de lo que nos pasa en ese momento sino que nos ayuda a sanar lo que vivimos y pensar lo que viviremos de otra manera.

Como todas las prácticas que llevamos a cabo en la vida, la meditación no es mágica. Si bien no es necesario que las sesiones duren muchísimo tiempo, lo ideal es que se genere un hábito para lograr cambios a largo plazo. ¿Estás preparado para intentarlo? No esperes más.