$!Errores comunes que cometes al lavarte la cara

No uses toallitas descartables

Vamos, no es una contradicción. No exageres con la doble limpieza usando toallitas, agua micelar, bálsamo y limpiador. Acumular productos quita los aceites naturales de la piel y la dejan seca, irritada y sensible. Es preferible reducir las cantidades de maquillaje y hacer un lavado correcto y profundo, no tan agresivo.

¡Tampoco evites lavarte!

Juramos que no es una broma. Es que tan dañino como lavarte demasiado es no hacerlo. Muchas personas evitan lavarse antes de dormir, ya sea por flojera o por olvido. Es esencial lavarse antes de dormir para descongestionar los poros y evitar la aparición de granitos, imperfecciones y para eliminar las impurezas y la suciedad.

¡Cuidado con las temperaturas!

El agua no debe estar ni muy fría ni muy caliente, para evitar lastimar la piel. Lo ideal es que esté templada y que regules la temperatura según el objetivo. El agua caliente elimina agresivamente la grasa, seca y deshidrata la piel. Por eso, si vas a hacer algún tratamiento con calor, lo mejor es el vapor de agua.