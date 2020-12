$!Errores que todavía cometes con la mascarilla y el alcohol en gel

A la hora de usar el alcohol en gel, evitas lavar tus manos. Una cosa no reemplaza a la otra y el lavado con jabón es indispensable, cuidando lavar toda la mano y los dedos.

Lleva un recipiente personal siempre encima para poder tenerlo a mano en todo momento y no lo dejes en tu casa al alcance de los más chicos. Sin embargo, hay que enseñarles como usarlos de manera correcta. Úsalo siempre cuando no tengas acceso al agua y el jabón, al menos hasta que puedas lavarte tus manos.

¿Y con la mascarilla? El principal error que la gente sigue cometiendo es no cubrir la nariz. La mascarilla, para ser efectiva, debe tapar tanto el mentón, la boca y la nariz. No uses la misma sin higienizar y si se moja o se ensucia debes reemplazarla. El lavado debe ser diario y esperar a que seque completamente para volver a usarla.

Ten cuidado, no la apoyes en cualquier lugar, porque luego la vuelves a colocar en tu boca. Si llevas encima una bolsa, preferentemente de papel, es la mejor opción. Y, por último, la mascarilla no reemplaza el distanciamiento social y ambas acciones hay que realizarlas en conjunto.