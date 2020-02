$!¿Es cierto que no existen dos copos de nieve idénticos?

Alguna vez habrás escuchado, pues se trata de un dicho muy popular, que no hay dos copos de nieve idénticos, ¿no es cierto? Seguramente no solo lo hayas escuchado, sino que lo hayas leído en más de una oportunidad. Pero alguna vez te has preguntado, ¿es esto cierto o se trata de una exageración? pues la respuesta es que si: no existen dos copos iguales.

El que respondió la pregunta fue el químico Jason Benedict, de la Universidad de Buffalo en Nueva York. Benedict es, además, experto en cristales y explicó cuál es el proceso en el que se forman los copos de nieve y los motivos que impiden que haya dos iguales. Pero el propio Benedict hizo una salvedad: puede afirmarse que no hay dos copos iguales en términos de probabilidad y no por sentenciar algo fáctico.