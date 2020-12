$!Es preferible que estos alimentos los consumas crudos

Muchos alimentos de origen vegetal pueden brindarte muchos más beneficios si los comes crudos. Siempre debes tener cuidado con su manipulación y limpieza, pero aprovecharás mejor todos sus nutrientes si los comes al natural. ¡Mira de cuáles hablamos!

La remolacha o betabel, según cómo se lo llama en diferentes regiones de América Latina, tiene un gran contenido de azúcares naturales y nutrientes esenciales, además de ser rica en vitaminas A, B y C, minerales y fibra. Es ideal para una buena circulación y para fortalecer el sistema inmune. No quiere decir que no puedas comerla cocida, pero perderá aproximadamente el 25% de su ácido fólico.