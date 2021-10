$!¿Es seguro comer un alimento que cayó al suelo?

¿Alguna vez comiste un alimento que se ha caído al suelo? Seguramente seas de las personas que responden que sí, pero ¿es algo seguro? Aquí hablamos de ello.

Existe una creencia popular llamada la regla de los 15 segundos: básicamente indica que si un alimento se cae al piso y lo recoges antes de que pasen 15 segundos, es seguro comerlo. Pues esto es completamente falso y, además, peligroso para tu salud.

Aunque no seamos capaces de verlos, existen millones de microorganismos vivos que habitan en el piso. Algunos son patógenos para el ser humano, mientras que otros son inocuos. No obstante, cuando un alimento entra en contacto con el suelo se llena de estos organismos vivos.

Un ejemplo de este tipo de bacterias es la E.coli, presente en algunos tipos de carnes contaminadas y en el intestino. Ciertas cepas de este género pueden desencadenar patologías gastrointestinales severas.

Si un alimento se cayó al piso, ni siquiera alcanza siempre con lavarlos. El agua limpia no siempre es capaz de destruir los posibles microorganismos patógenos que hayan colonizado la superficie del mismo. Por lo anterior, no resulta una solución eficaz a la hora de reducir la peligrosidad de las bacterias existentes. Sí que es cierto que puede reducir un poco las poblaciones de hongos y de levaduras. No obstante, el resto de microorganismos no se verían afectados.

Si se ha caído al suelo, a no ser que vaya a ser sometido a un proceso de cocción a alta temperatura, la mejor opción sería desecharlo. Puede darse el caso de una fruta con cáscara. En este tipo de situaciones bastaría con pelarla bien, asegurándonos de que no queden restos de la parte mas superficial.

De lo contrario, estaremos expuestos a contaminaciones que pueden cursar con problemas gastrointestinales o mediante patologías más serias. Se recomienda también no mezclar crudos con cocinados y usar utensilios limpios para manipular alimentos diferentes. Las buenas prácticas de conservación y envasado son fundamentales a la hora de limitar el crecimiento bacteriano.