$!Esponja de baño: ¿sí o no?

¿Hay que usar esponja de baño? Lo cierto es que su uso no está recomendado, pero tampoco está contraindicado. Sí es verdad que para su uso hay que adoptar ciertos hábitos y sobre ellos vamos a hablar en este artículo.

Si vas a usar una esponja de baño, la principal recomendación es no hacer demasiada presión ni friccionar demasiado la piel. Por esta razón son mejores opciones las suaves y no las ásperas, porque no se busca exfoliar. Si tu esponja tiene una superficie árida, puede generar irritaciones.

En segundo lugar, utiliza un jabón neutro y evita los perfumados, principalmente al lavarte la zona de la ingle. Por último, cámbiala con periodicidad porque puede ser un nido de bacterias.