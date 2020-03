$!Esta es la mejor postura para dormir

¿Te despiertas con dolores musculares por la mañana? Pues puede estar relacionado a la posición en la que dormiste, ¿sabías? Una mala postura no solo puede provocarte ese tipo de dolores, sino que además puede incidir en la calidad de tu sueño, impidiéndote que lo concilies de la mejor manera. Al contrario, si descansas correctamente y utilizas una postura adecuada, eliminarás dolores, dormirás mejor y hasta notarás un cambio en tu humor por las mañanas.

Boca arriba, sobre la espalda. Es cierto que a mucha gente le cuesta acostumbrarse a dormir de esta manera, pero realmente es la mejor para lograr un sueño acorde y un descanso completo del cuerpo. La columna vertebral mantiene su posición neutral y estable, tu piel transpira correctamente y no apoyas la cara sobre la almohada, que a la larga genera arrugas y marcas de expresión. En el caso de las mujeres, mantiene los pechos erguidos y evita que haya flacidez.

Al dormir de lado también adoptas una posición cómoda. No fuerzas la columna, relajas el cuerpo, e incluso algunos pueden notar que respiran mejor que boca arriba. Una buena alternativa es colocar una almohada entre las piernas, para liberar aún más el peso en la columna y en las caderas.

Dormir boca abajo es definitivamente la peor alternativa de todas. No respeta la neutralidad de la columna, deriva generalmente en dolores cervicales, dorsales y lumbares porque todas nuestras articulaciones intervertebrales permanecen comprimidas. Es cierto que algunos duermen aún más intensamente, pero también se intensifican los dolores matutinos. No la recomendamos.

La almohada y el colchón, detalles a tener en cuenta

Para conciliar mejor el sueño, no se trata solamente de la postura, sino del colchón y la almohada que utilicemos. Si te hundes en el colchón, es hora de cambiarlo. Si duermes en pareja y uno de los dos se tumba sobre su lado, también. Y a la hora de elegir la almohada, elije una que no altere las posiciones naturales de tu columna al dormir. Básicamente, una que no te genere incomodidades a la hora de adoptar una postura.