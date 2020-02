$!Está medido: la cantidad exacta de vida que te resta cada cigarrillo

A largo plazo: Después de 1 año, el riesgo de una enfermedad coronaria se reducirá a la mitad en comparación con un fumador. después de 5 años, reducirás a la mitad las posibilidades de morir por un cáncer de pulmón. Los riesgos de un accidente cerebrovascular serán iguales a los de un no fumador. Y si tienes alguna enfermedad crónica, como diabetes, asma o una insuficiencia renal, mejorarás notablemente tu calidad de vida.

Sabemos que dejar de fumar no es nada fácil. Muchas personas lo padecen en su salud cotidiana y aún con el deseo de abandonar el hábito, no logran concretarlo. Hay muchos centros de salud y herramientas que tienes a tu alcance. No dejes de buscar ayuda y no sientas vergüenza ¡Hay mucha gente disponible y centros especializados que buscarán ayudarte!