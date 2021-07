$!¿Estará Jared Leto? Margot Robbie responde rumores sobre el Joker en The Suicide Squad

Está próxima a estrenarse The Suicide Squad de James Gunn y Margot Robbie habló sobre la relación de su personaje, Harley Quinn con el Joker de Jared Leto.

La relación de ambos personajes "terminó" en Birds of Prey, aunque el personaje de Jared Leto no hizo ninguna aparición. Y ahora Robbie se refirió a los rumores de una aparición del Joker en The Suicide Squad.

"Creo que en la primera película de 'Suicide Squad' tenía cierta confianza y arrogancia, sabiendo que tenía la protección del Joker. Ella estaba como, 'Iré a esta misión, y él me sacará de aquí en un segundo'... esa era su prerrogativa en esa película. Luego, en 'Birds of Prey' fue, 'Oh, es un mundo aterrador y frío, quizás no pueda hacerlo'. En esta película, ha pasado el tiempo, no se vincula directamente con ninguna de esas películas, pero ya no es algo con lo que Harley esté luchando. No está esperando a que aparezca el Sr. J y no se pregunta si podrá hacerlo por su cuenta. Ella sabe", dijo Robbie.

De esta manera, casi se descarta una aparición del Joker. The Suicide Squad se estrenará el 6 de agosto de este año y tendrá a Viola Davis, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Idris Elba, John Cena, Pete Davidson, Peter Capaldi, Michael Rooker, entre otros.