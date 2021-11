$!¡Estas son las 100 mejores series del siglo XXI!

En total votaron 206 expertos en televisión, desde críticos, periodistas, académicos y figuras de la industria, de 43 países. Fueron 100 mujeres, 104 hombres y 2 no binarios. Pero, ¿Qué serie se quedó con el número 1? Hablamos de The Wire, de HBO. Mira el ranking completo.

Claramente, con el siglo aún en movimiento, el resultado no es definitivo, pero la gente de BBC Culture espera que la lista inspire a buscar títulos que no hayan visto antes, o a reflexionar y discutir más sobre los que ya tienen.

The Wire (2002-2008)

Mad Men (2007-2015)

Breaking Bad (2008-2013)

Fleabag (2016-2019)

Game of Thrones (2011-2019)

I May Destroy You (2020)

The Leftovers (2014-2017)

The Americans (2013-2018)

The Office (Reino Unido) (2001-2003)

Succession (2018-)

BoJack Horseman (2014-2020)

Six Feet Under (2001-2005)

Twin Peaks: The Return (2017)

Atlanta (2016-)

Chernobyl (2019)

The Crown (2016-)

30 Rock (2006-2013)

Deadwood (2004-2006)

Lost (2004-2010)

The Thick of It (2005-2012)

Curb Your Enthusiasm (2000-)

Black Mirror (2011-)

Better Call Saul (2015-2022)

Veep (2012-2019)

Sherlock (2010-2017)

Watchmen (2019)

Line of Duty (2012-2021)

Friday Night Lights (2006-2011)

Parks and Recreation (2009-2015)

Girls (2012-2017)

True Detective (2014-2019)

Arrested Development (2003-2019)

The Good Wife (2009-2016)

Bron/Broen (2011-2018)

Fargo (2014-)

Downton Abbey (2010-2015)

Band of Brothers (2001)

The Handmaid’s Tale (2017-)

The Office (EE.UU.) (2005-2013)

Borgen (2010-2022)

Schitt’s Creek (2015-2020)

Peep Show (2003-2015)

La casa de papel (2017-2021)

Community (2009-2015)

The Good Fight (2017-)

Homeland (2011-2020)

Grey’s Anatomy (2005-)

Inside n. 9 (2014-)

Le bureau des légendes (2015-)

Halt and Catch Fire (2014-2017)

Small Axe (2020)

This is England 86, 88 y 90 (2010-2015)

Call My Agent! (2015-2020)

Happy Valley (2014-)

The Shield (2002-2008)

The Big Bang Theory (2007-2019)

The Young Pope (2016)

Dark (2017-2020)

The Underground Railroad (2021)

House of Cards (2013-2018)

Avatar: The Last Airbender (2005-2008)

The Good Place (2016-2020)

Pose (2018-2021)

Detectorists (2014-2017)

Orange is the New Black (2013-2019)

Mare of Easttown (2021)

RuPaul’s Drag Race (2009-)

Stranger Things (2016-)

24 (2001-2010)

Battlestar Galactica (2004-2009)

Enlightened (2011-2013)

Gilmore Girls (2000-2007)

Planet Earth (2006)

Utopia (2013-2014)

Babylon Berlin (2017-)

Rick y Morty (2013-)

American Crime Story (2016-)

Forbrydelsen (The Killing – Dinamarca) (2007-2012)

Mindhunter (2017-2019)

House (2004-2012)

OJ: Made in America (2016)

Big Little Lies (2017-2019)

Insecure (2016-2021)

Normal People (2020)

Narcos (2015-2017)

How i met your mother (2005-2014)

The Comeback (2005-2014)

The OA (2016-2019)

Dexter (2006-2013)

It’s Always Sunny in Philadelphia (2005-)

Westworld (2016-)

Show Me a Hero (2015)

Treme (2010-2013)

Louie (2010-2015)

Luther (2010-2019)

Catastrophe (2015-2019)

Hannibal (2013-2015)

Crazy Ex-Girlfriend (2015-2019)

Steven Universe (2013-2020)

The Queen’s Gambit (2020)