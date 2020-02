$!Estas son las películas de Disney que se estrenarán en 2020

El 2019 fue fantástico para las producciones de Disney y la plataforma digital Disney +, considerando lanzamientos ultra exitosos. Por ejemplo, Avengers: Endgame se transformó en la película más taquillera de la historia del cine mundial. Otras cintas renombradas fueron Toy Story 4, Frozzen 2, Star Wars: The Rise o Skywalker, las adaptaciones del Rey León, Aladdín y Dumbo, Capitán América y Spider Man: Far From Home. ¡El gran desafío en 2020 será repetir y hasta superar lo obtenido el año pasado! Son 18 las películas con fecha de lanzamiento confirmadas y los fanáticos no pueden esperar para correr al cine a verlas.



The Call of the Wild - 21 de febrero

Basada en la novela de Jack London en 1903 y la película lanzada por Fox en 1935, se trata de la aventura de Buck, un perro San Bernardo secuestrado en California y llevado a los glaciares para convertirse en parte de un equipo de trineo de perros de entrega por correo.



Onward - 6 de marzo

En un extraño mundo animado de criaturas, los hermanos Ian y Barley Lightfoot buscarán el poder de la magia para volver el tiempo atrás y reencontrarse con su difunto padre. Será la primera producción de Pixar en el año e incluirá las voces de Tom Holland y Chris Pratt Octavia Spencer, Ali Wong y Julia Louis-Dreyfus.



Mulan - 27 de marzo

Al igual que con El Rey León, Dumbo o Aladdín, este film será una adaptación live-action de Mulán de 1998, con Liu Yifei como protagonista. La historia se basa en una guerrera que no sólo lucha contra los invasores de la China medieval, sino también con los estereotipos de la época.



New Mutants - 3 de abril

Cinco jóvenes descubren sus habilidades sobrenaturales, pero están encerrados en un edificio secreto. Es una cinta del género terror/suspenso que se hizo desear, ya que en dos oportunidades fue pausada por sus directores y podría tener alguna referencia al Universo Cinematográfico de Marvel.



Black Widow - 1 de mayo

Una de las heroínas del mundo Avengers tendrá su protagónico. Se verá en acción a Natasha Romanoff, quien se reunirá con su familia en Rusia y peleará con nuevas amenazas de todas partes del mundo. Será intrigante ver que hará Marvel con este personaje luego de que conocimos su trágico final en Avengers Endgame.



The Woman in the Window - 15 de mayo

Un thiller psicológico basado en la estupenda novela y dirigida por Joe Wright. La familia Russell aparenta ser perfecta, pero esconde secretos muy oscuros y la Dra. Anna Fox es testigo de las atrocidades de sus vecinos, al vigilarlos por la venta; pero el tiempo le demuestra que no tiene nadie en quien confiar.



Artemis Fowl - 29 de mayo

Un prodigio de 12 años –con ancestros criminales- busca a su padre, que desapareció misteriosamente. Artemis pronto se encuentra en una batalla contra una raza de poderosas hadas subterráneas. Basado en las novelas de Eoin Colfer.



Soul - 19 de junio

La segunda producción de Pixar tocará fibras muy sensibles. La historia de Joe Gardner es la de un músico de jazz que se separa de su alma al sufrir un accidente. Es transportado a un centro en el que las almas desarrollan pasiones antes de ser llevadas a un niño recién nacido. Joe debe trabajar con otras almas en el entrenamiento y encontrar una manera de regresar a la Tierra antes de que sea demasiado tarde.



Jungle Cruise - 24 de julio

Ambientada a principios del siglo XX, sigue al capitán del barco fluvial Frank que lleva a la científica Lily Houghton y a su hermano McGregor en una misión a la jungla para encontrar el Árbol de la Vida, que se cree que tiene poderes curativos. Por supuesto, no será un viaje fácil, ya que tendrán que luchar contra animales salvajes y una expedición alemana competidora.



The Empty Man - 7 de agosto

Basado en la novela gráfica del mismo nombre de Cullen Bunn y Vanesa R. Del Rey, The Empty Man es una película de terror sobrenatural protagonizada por James Badge Dale, Samantha Logan y Stephen Root. The Empty Man es la historia de un ex oficial de policía que presenció la muerte violenta de su esposa e hijo y se encuentra con un grupo secreto que intenta convocar a una aterradora entidad sobrenatural.



The One and Only Ivan - 14 de agosto

The One and Only Ivan es una película dramática de fantasía sobre un gorila llamado Ivan que vive en una jaula en el Exit 8 Big Top Mall y Video Arcade con un elefante envejecido llamado Stella y un perro llamado Bob, y ninguno de ellos puede recordar cómo llegaron allí. Cuando un bebé elefante maltratado llamado Ruby llega y es llevado debajo del tronco de Stella, Ivan comienza a cuidarla y, con la ayuda de la hija del conserje, dan vuelta las cosas en el centro comercial. Como muchas otras películas que saldrán este año, también se basa en una novela, está escrita por Mike White.



The King’s Man - 18 de septiembre

The King’s Man es una precuela de Kingsman: The Secret Service, y tiene a Matthew Vaughn como director. Mientras los peores tiranos y autores intelectuales criminales se reúnen para planear una guerra que matará a millones, un hombre y su protegido competirán contra el tiempo para detenerlos.



Death on the Nile - 9 de octubre

Death on the Nile es una adaptación de la novela del mismo nombre de Agatha Christie. Dirigida por Kenneth Branagh, Death on the Nile sigue a Hercule Poirot, un detective que investiga el asesinato de una joven heredera a bordo de un crucero en el río Nilo. La película inicialmente se iba a estrenar en diciembre de 2019, pero se retrasó hasta finales de 2020.



Everybody’s Talking About Jamie - 23 de octubre

A diferencia de muchas otras películas en esta lista, esta no se basa en una novela, sino en un musical. Todo el mundo habla de Jamie sigue a un adolescente de 16 años que quiere convertirse en una drag queen, y para eso tendrá que superar los prejuicios y luchar contra todos los matones que se crucen.



The Eternals - 6 de noviembre

Marvel lanzará dos películas este año, y solo una presentará un nuevo equipo de seres superiores: The Eternals. Al estilo típico de Marvel, los detalles de la trama de The Eternals son un misterio, pero explorará la historia de esta raza alienígena inmortal creada por los Celestiales para proteger a la humanidad de sus contrapartes malvadas, los Deviants.



Deep Water - 13 de noviembre

Deep Water es un thriller psicológico dirigido por Adrian Lyne y basado en la novela del mismo nombre de Patricia Highsmith. Deep Water sigue a Vic y Melinda Van Allen, una pareja casada que atraviesa algunos problemas en su relación. Después de que Vic le permite a Melinda tener asuntos para evitar un divorcio, se convierte en el principal sospechoso de la desaparición de sus amantes.



Raya and the Last Dragon - 25 de noviembre

Raya y el último dragón es una película de fantasía animada de Walt Disney Animation Studios. Los detalles sobre la historia son escasos, y los únicos fragmentos de información dicen que está ambientada en un misterioso reino llamado Kumandra, donde una guerrera llamada Raya busca el último dragón del mundo (¡por supuesto!). También protagoniza Awkwafina, que interpreta a un dragón de agua llamado Sisu.



West Side Story - 18 de diciembre