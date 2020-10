$!Estas son las series y películas que dejan Netflix en octubre

Cómo todos los meses, Netflix actualiza su catálogo y así como hay nuevos ingresos y estrenos, también hay partidas. Aquí actualizamos todas las series y películas que dejarán la plataforma en octubre. ¡Mira!



Los Simuladores: 30/9

Blair Witch: 30/9

Happy Holidays from Madagascar: 1/10

Frances Ha: 1/10

30 Minutos o Menos: 1/10

The Lady in the Van: 1/10

Scary Movie 1, 2, 3: 1/10

Chappie: 1/10

Wynona Earp: 1/10

The Host: 1/10

Battle Beyond the Stars: 1/10

Control Total: 1/10

El espanta Tiburones: 1/10

Héroe de centro comercial: 1/10

Ice Guardians: 1/10

La Jurado: 1/10

La Leona: 1/10

La Princesa Encantada: 1/10

Leatherface: 1/10

Miedo.com: 1/10

Mujer Soltera Busca: 1/10

Resident Evil: Vendetta: 1/10

Scare Campaign: 1/10

The Mask You Live In: 1/10

The President Barber: 1/10

Un Día Perfecto: 1/10

Zapatero a tus zapatos: 1/10

Dueños del Paraiso: 1/10

Los Undergrounds: 1/10

Mi Niñera es una Vampira: 1/10

Playing Hard: 5/10

The Breakfast Club: 10/10

Las Aparicio: 10/10