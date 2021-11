$!Este actor de El Señor de los Anillos no verá la serie

En septiembre del 2022 llegará una de las producciones más esperadas del streaming. Amazon Prime Video estrenará la primera serie basada en el universo de El Señor de los Anillos. Pero ahora, uno de los actores de la trilogía original no parece estar interesado.

Se trata de Dominic Monaghan, que en la trilogía original fue Meriadoc Brandigamo, uno de los hobbit que acompaña a Frodo en su travesía. Monaghan también es mundialmente reconocido por haber interpretado a Charlie Pace en Lost.

“No pienso mucho en la serie. No se qué tan saludable es para mí pensar o insistir tanto en ello. Obviamente, cuando estaba trabajando en el proyecto, me encantaba”, dijo en una entrevista con GameSpot.

“Esa experiencia ha dictado gran parte de mi vida. Pero no he visto El Señor de los Anillos durante probablemente 15 años. No estoy seguro de cuándo lo haría o cuál sería la razón detrás de verlo”, añadió.

Y tú, ¿esperas esta serie?