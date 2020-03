$!Este es el momento para que crees y le sumes valor a tu presencia en internet

No debes desatender como te ven quienes te buscan y quienes no te buscan. ¿Qué quieres que sepan de ti? De eso se trata cuando hablamos de la presencia online, debes construir tu propia marca, debes venderte como profesional. No se trata solamente de desarrollar un buen CV tradicional, sino de crear un perfil enteramente online aplicando estrategias de marketing digital como si estuvieras vendiendo un producto.

Vamos, no estamos diciendo que no uses las redes sociales para divertirte, pero esto no te exime de usarlas también de manera profesional. Crea un perfil en Twitter donde muestres lo que haces, ocúpate de seguir a profesionales de tu sector o contactos que puedan compartir tus intereses. Aunque no lo creas, muchas ofertas y posibilidades aparecen en Twitter.

De igual manera, Facebook te da la posibilidad de crear una página profesional independiente de tu perfil personal con el que interactúas con tu familia o amigos. Allí puedes establecer un contacto, compartir contenido de tu sector, compartir tu propio contenido y generar engagement con tu audiencia.

Lo propio puedes hacer con Instagram, que también te permite realizar un perfil profesional. Puede ser independiente de la cuenta que usas para contactar con amigos. Presta atención a la presentación, a tu biografía y ocúpate de realizar contenido de calidad, cuidando las fotografías que utilices, citándolas si no son de tu autoría y buscando la manera de mostrar lo que haces. Si tienes tu blog, puedes poner un link en tu biografía.