$!Este es el verdadero secreto para bajar de peso: no es comer menos

No se trata de comer poco ni de consumir únicamente vegetales sino que el verdadero secreto está en alcanzar un equilibrio entre lo que consumimos, la actividad física que realizamos, el descanso, entre otros factores que nos permiten vivir con felicidad, con salud y conformes con nuestro cuerpo.

Uno de los principales secretos detrás de un cuerpo saludable es la práctica de ejercicio al menos 3 veces por semana. Lo bueno es que hay opciones para todos: puedes optar por salir a correr, realizar deportes en equipo o simplemente caminar media hora cada día.

No importa si no logras comenzar con intensidad, ya que una vez que lo incorpores irás evolucionando cada día. El deporte no solo ayuda a equilibrar el peso sino que además favorece el funcionamiento del organismo, evita complicaciones en la salud, contribuye a la generación de endorfinas, reduce el estrés y la ansiedad, entre otros beneficios. Los resultados están a la vista.



2. Dieta equilibrada