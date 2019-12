$!Estos alimentos mejoran el aspecto y salud de tu piel

Las semillas y los frutos secos para muchas personas suelen ser un arma de doble filo. Tienen muchísimos beneficios pero siempre se advierte que se tiene que cuidar la cantidad que se consume, ¿sabías? Sin embargo, si sabemos seleccionar bien las porciones ayudan muchísimo a la piel. Ambos tienen vitaminas A, B y E y omega 3, lo que ayuda a hidratar tu piel y lograr que no pierda su elasticidad. ¿Un bonus track de estos alimentos para tener en cuenta? Los dos ayudan a la regeneración celular.

El estado de tu piel no solo depende de un cuidado exhaustivo con cremas, ¿sabías? Quitarnos el maquillaje, usar protector solar y comer son hábitos igual de importantes para que la piel respire y se hidrate. Así como se piensa que el chocolate nos puede generar acné, existen otros alimentan que benefician a nuestra piel. Si somos lo que comemos, ¿qué estás esperando para incorporar los mejores alimentos que tengas a mano para mejor tu piel?

¿Los puntos negros no dejan de salirte en distintos lugares del cuerpo? No desesperes. Lo que tenemos para contarte es que es hora de empezar a consumir más yogur. La opción es buenísima. Se trata de una bebida fresca y más que nutritiva que viene de muchísimos sabores.

¿Te consideras fanático de las especias? ¿Prefieres los sabores más clásicos? Si no te gusta no te preocupes, no se necesitan enormes cantidades para lograr el efecto que necesitas. Lo cierto es que dos rodajas o dos cucharadas, si la especia está en polvo, pueden mejorar muchísimo tu piel. Su aporte principal es que funciona como antiinflamatorio, por eso mucha gente lo utiliza para tratar el acné o para luchar contra inflamaciones diarias. ¡No dejes de probarlo!

La piel es un órgano que requiere atención como cualquier otra parte del cuerpo. Puede que uno se olvide, pero todo lo que hacemos, incluida la comida beneficia o complica a nuestro cuerpo. Suma estos alimentos a tu dieta para complementar el cuidado diario de tu piel.