$!Estos errores atentan contra una alimentación saludable

Incluso las personas con la alimentación más saludable pueden cometer errores. Aquí te decimos algunos hábitos que atentan contra una alimentación saludable.

¡No improvises! Lo ideal es poder organizar tu menú semanal. Esto te permite no caer en picoteos o comidas para "salir del paso" las que inciden definitivamente en el peso.

No confundas: light no significa saludable. Los productos que se anuncian con 0% grasas no sólo tienen lípidos de mala calidad, com olas grasas trans, sino que tampoco contienen las buenas, como las grasas monoinsaturadas.

¡Organiza tus comidas! Lo ideal son 5 comidas al día, con el desayuno, comida y cena y dos colaciones. Tampoco debes comer a deshoras, para tener siempre tu metabolismo activado.

¡Las ensaladas no son la única fuente de verduras! Para una dieta saludable necesitas comer verduras y hortalizas variadas, de una manera equilibrada. Tampoco abuses y te vayas a los extremos: ni demasiada carne, ni demasiada verdura ¡Apuesta por el equilibrio!