$!Estos errores habituales pueden provocar acné

Algunos hábitos comunes del día a día pueden generarte acné. Estamos hablando de algunos hábitos que incluso están pensados en cuidar y limpiar tu cutis. Mira de cuáles estamos hablando.

Estos hábitos pueden provocar acné

El uso de toallitas desmaquillantes pueden generar acné. No es tan frecuente, pero si tu piel es sensible existe la posibilidad que al frotarla se irrite y cause hinchazón e inflamación. Esto es porque contienen alcohol, fragancias y algunos ingredientes que pueden secar la piel y bloquear los poros.