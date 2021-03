$!¡Estos peinados pueden causarte dolor de cabeza!

¿Sabías que ciertos looks pueden darte un dolor de cabeza? No hablamos aquí de algo figurativo, sino de una situación literal. Es que algunos peinados en particular pueden ejercer presión sobre tu cuero cabelludo y generarte un dolor de cabeza fuerte ¡Mira de cuáles hablamos!

El más común de todos, aunque no lo creas, es la cola de caballo. Los nervios que se ubican en el cuero cabelludo son muy sensibles y la cola de caballo puede generar una sensación de opresión en muchos de ellos, provocándote un dolor de cabeza muy molesto.

Si usas peinados con vinchas ajustadas, también puede generarte incomodidades y problemas. Es que estas ejercen una presión continua sobre la frente o sobre el cuero cabelludo y esto puede generar un dolor agudo y hasta crónico.