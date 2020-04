$!Estos snacks son saludables e ideales como colación entre comidas

Muchas veces sientes hambre entre comidas, ¿no es cierto? Pues no deberías censurarte. Que tengas hambre a media mañana o a media tarde no implica que no puedas comer, sino que debes tener cuidado en que tipo de snacks eliges para saciarte.

Y hay snacks saludables, desde ya. Son de fácil preparación, sabrosos, variados y si tienes moderación no perjudican tu salud ni desequilibran tu alimentación. En cambio, sentirás saciedad, más energía y encontrarás un balance en tus comidas.



Qué opciones son saludables a la hora de elegir un snack