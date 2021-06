$!Estos son los 5 libros favoritos de Bill Gates del 2021

1. Lights Out: Pride, Delusion, and the Fall of General Electric, de Thomas Gryta y Ted Mann: Estudia cómo fue que General Electric fracasó en proyectos a gran escala por enfocarse permanentemente en la innovación.

2. Under a White Sky: The Nature of the Future, de Elizabeth Kolbert: Se enfoca en la forma en la que la humanidad interviene en la naturaleza y en su futuro, con el desarrollo de genes y geoingeniería.

3. A Promised Land, de Barack Obama: Las memorias del expresidente Barack Obama.

4. The Overstory, de Richard Powers: De los libros que eligió, la única novela. Conecta a 9 personajes, sus vidas y su relación con los árboles.

5. An Elegant Defense: The Extraordinary New Science of the Immune System: A Tale in Four Lives, de Matt Richtel Richtel: un libro escrito por el periodista del NY Times que aborda la historia de cuatro pacientes con enfermedades relacionadas al fallo de su sistema inmunológico.