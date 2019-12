$!Estos son los accesorios para el cabello que serán tendencia en 2020

Tu pelo puede lucir increíble por sí solo, ¿no te parece? Pero a veces, más allá de un corte de cabello, lo podemos modificar un poco eligiendo los accesorios adecuados. Hoy en día tenemos un montón de opciones para elegir que nos permiten que nuestro pelo hable por sí solo. Por eso, no te quedes con los mismos accesorios de siempre e inspírate en los looks que te presentamos para lucir algo original y divertido. Es hora de que el cabello deje de ser una responsabilidad y pase a ser otra manera de expresar quién eres.

Las hay de todos los tipos y para todos los gustos. Anchas, angostas, de plástico, de tela. No solo lucen hermosas sino que además nos ayudan a despejar nuestra cara y sentirnos más frescas.

¿Tu pelo tiene un mal día? A todos nos sucede. Si bien un sombrero o una boina no nos deben servir de excusa para esconder el cabello, puede ser un comodín para estas situaciones. ¿Lo habías pensado? Por otro lado, puedes ser una fanática de este accesorio y entonces es tu momento de gloria. No solo por la variedad que existe sino también porque hoy en día se acepta que se agregue hasta en los looks más informales. ¡Es el compañero ideal!



Turbantes o pañuelos