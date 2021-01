$!Estos son los helados más saludables

¿Cuáles son estas opciones? Aquellos que están realizados a base de agua, yogur o frutas naturales. De estos, los mejores son los caseros. Por ejemplo, una bocha de helado tiene entre 60 y 90 calorías y estamos hablando de calorías vacías, que no aportan nutrientes. Sin embargo, una bocha de helado de crema puede tener desde 180 y hasta 260 calorías, las cuales pueden aumentar si le sumamos los toppings y salsas.

Como siempre, la clave del consumo de los helados es la moderación. Nadie dice que no puedas tomar un helado cremoso, pero siempre teniendo moderación y no abusando.

Lo ideal sería consumir no más de 100 gramos de helado de agua, que es el equivalente a una bocha de helado o a un helado de palito y no más de uno por día. Tampoco es adecuado consumir los 700 gramos semanales en una única jornada, porque estarías consumiendo demasiada azúcar. Nuevamente, si moderas su consumo y lo racionas, no debería haber problema.