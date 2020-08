$!Estos son los motivos por los que los ojos a veces salen rojos en las fotos

Actualmente es menos frecuente, pero aquellos que han usado cámaras analógicas seguramente lo habrán experimentado. Al momento de revelar las fotos encontraban alguna en las que los ojos de una o más personas estaban completamente rojos, como si acaso aquellas personas estuvieran poseídas. Aún ahora sucede, pero con la tecnología y la posibilidad de editar las fotos, el problema parece resuelto.

Que esto pase se debe a una multiplicidad de factores. Según un estudio publicado por Faculty of Science and Technology Sunway University, de Malasia, mientras más claro sea el color del ojo más chances de salir rojo tiene. Pero no es el único factor que influye.

El iris es lo que más destaca del ojo y allí es donde se encuentra el color. Sin embargo la popula, la que está en el centro y es de color negro, cambia su tamaño conforme a la luz. Cuando hay poca luz crece en su tamaño y cuando hay una sobreexposición se reduce por acción del músculo dilatador y el músculo esfínter. Este movimiento, sumado al uso del flash, hace que los ojos reflejen ese color rojo.

También puede incidir el tiempo del flash, porque la pupila reacciona diferente. La distancia desde la que se toma la foto también es importante, puesto que determina el enfoque del ojo. También, claro, la intensidad del flash es un factor determinante. Por último, la luz de la locación, de manera que mientras menos iluminado esté el contexto, más chances hay de que los ojos salgan rojos.