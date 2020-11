$!Evita estos errores al limpiar, principalmente si tienes alergia al polvo

La alergia a los ácaros es más común de lo que imaginas, pero no por esto es algo que no cause molestias y problemas respiratorios que pueden terminar siendo graves. Por eso, si eres de estas personas, te recomendamos corregir estos errores a la hora de limpiar.

¡Ventila las habitaciones! Al menos hazlo todas las mañanas, incluso cuando hace frío, trata de ventilarlas 15 minutos para que los ácaros salgan al cambiar el aire. A la hora de limpiar, usa una aspiradora de mano ya que estas no levantan el polvo y son ideales para que no se disperse la suciedad.