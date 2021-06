$!Ewan McGregor charló con Pedro Pascal y le dijo que fue determinante para su regreso a Star Wars

La franquicia de Star Wars está atravesando un gran momento, con muchas series y películas en camino. Y sin dudas que una de las más esperadas es la serie de Obi-Wan Kenobi, que traerá de nuevo a Ewan McGregor en el papel que supo interpretar en las precuelas.

Y ahora, el propio McGregor aseguró que gran parte de su renovado interés en Star Wars se debió al éxito de The Mandalorian y a la interpretación del latino Pedro Pascal. "Me devolvió al mundo de Star Wars", aseguró el actor en una charla que compartió con el protagonista de The Mandalorian.