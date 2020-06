$!Ewan McGregor propuso un título para la serie de Obi-Wan Kenobi

El Universo expandido de Star Wars está más activo que nunca y uno de los proyectos más esperados es la serie live-action de Obi-Wan Kenobi. Esta serie, que se espera que llegue a Disney + para 2022, volverá a tener a Ewan McGregor en la piel del maestro Jedi, papel que realizó en las películas La Amenaza Fantasma, El Ataque de los Clones y La Venganza de los Sith.

Ahora, en una entrevista con Ace Universe, McGregor sugirió un título para la serie que aún no tiene nombre. Y el actor comentó que la idea la obtuvo luego de ver un poster realizado por un fanático, que se viralizó en las redes sociales.

"No se si has visto algunos de los fan arts, pero hay un póster increíble donde lo han llamado 'Hello there'. Ese sería el nombre, 'Hello there: The Obi-Wan Kenobi Story' o lo que sea. Eso sería divertido. Eso tendría mi voto", dijo el actor.