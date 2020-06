$!Ewan McGregor será Pepe Grillo en Pinocho

Guillermo del Toro continúa con la producción de lo que será su primera película animada, Pinocho. Y ahora se sabe que Ewan McGregor será el actor que le pondrá su voz a Pepe Grillo.

Se espera que la cinta se estrene en 2021 en Netflix y será una cinta animada en la técnica de stop-motion. No hay muchos más detalles sobre la película, pero ahora McGregor confirmó su participación.

"Interpreté a Pepe Grillo en Pinocho, de Guillermo del Toro. Comencé a trabajar en ello antes de irme a New York, así que la mayoría ya está grabado. La película está animada en stop-motion, por lo que imagino que llevará mucho tiempo hacerla, pero lo que correspondía a mis diálogos ya está hecho. Quizás falte grabar alguna canción, tal vez no, pero creo que no tengo la libertad para discutir eso", dijo McGregor en una reciente entrevista con Ace Universe.

Además del de Guillermo del Toro hay otro proyecto de Pinocho y es de Disney. Es que la Casa del Ratón está preparando un live-action de su clásica película y ha elegido a Robert Zemeckis para dirigirla.