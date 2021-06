$!Famosos que han sido infieles con la niñera

Muchas celebridades han tenido infidelidades y han estado envueltos en escándalos. Muchos de ellos han tenido situaciones en las que se los vio envueltos con la niñera ¡Aquí recordamos algunos casos!

1 - Ben Affleck: Luego de anunciar su divorcio con Jennifer Garner, surgieron las noticias. "Nos habíamos separado hacía meses y me enteré lo de la niñera, pero no tuvo nada que ver con nuestra decisión. No fue parte de la ecuación", dijo Garner a Vanity Fair.

2 - Jude Law: Fue noticia de primera plana en 2005. Él tuvo un affaire con la niñera de sus hijos y según Sienna Miller, su prometida de ese momento, fue uno de los momentos más desafiantes: "Estaba en shock por todo lo que pasé".

3 - Arnold Schwarzenegger: Cuando estaba casado con Maria Shriver, tuvo un hijo con su ama de llaves. "Puedo sentirme todo lo culpable que quiera, pero eso no cambiará las cosas. No puedes retroceder el tiempo. Si pudiera ser Terminator de verdad, por supuesto que retrocedería en el tiempo y diría: Arnold... ¡No! ¿Sabes? Siempre es fácil ser inteligente en retrospectiva. Pero no funciona así", dijo en su momento a Men 's Journal.