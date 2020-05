$!Formas para experimentar en la cama

Es hora de liberar y romper un poco las viejas enseñanzas de que solo un par de cosas pueden provocar placer y descubrir por ti misma qué cosas realmente te gustan. No pierdas tiempo, tienes todo el derecho a experimentar.

Por eso, si estás pensando que es hora de un cambio pero no se te ocurre cómo implementarlo, te damos algunas pautas que puedes tener en cuenta a la hora de pensar en tu deseo y en lo que te parece placentero.

Si no sabes por dónde empezar, ¿qué mejor que hacer una seria investigación sobre lo que te interesa? No hay que tener vergüenza de querer informarse sobre cómo mejorar la vida sexual, y hoy en día tienes la ventaja de que internet tiene un montón de respuestas para darte. No lo dejes pasar.



Masturbación